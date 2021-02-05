Польские католики предложили создать женские «комнаты для слёз»

https://static.news.ru/photo/7138a8ec-68b1-11eb-aec0-96000091f725_660.jpg Фото: Jakub Morkowski/www.imago-images.de/Global Look Press

Представители консервативной католической партии «Объединённая Польша» предложили создать места поддержки беременных женщин, которые вынуждены родить ребёнка с патологией из-за введённого в стране запрета на аборты.

Заведения предложили назвать «комнатами для слёз», так как в них женщины смогут выплакаться, получить от психологов необходимую помощь и рекомендации, пишет издание Notes from Poland. Уточняется, что такая инициатива стала очередным ответом на протесты против введения запрета на аборты.

В октябре 2020 года Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным. Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации. Запрет на аборты вступил в силу в конце января.

Как сообщал NEWS.ru, депутаты Сената Аргентины (верхняя палата парламента) в конце декабря приняли закон, легализующий в стране аборты без медицинских показателей. Документ поддержали 38 сенаторов, 29 высказались против, один воздержался. Рассмотрение продолжалось почти 12 часов.