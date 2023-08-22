Польские футбольные фанаты избили и ограбили двух украинцев Wiadomości Wrocław: в Польше футбольные фанаты избили и ограбили двух украинцев

Фото: Christian Ender/dpa/Global Look Press

Группа футбольных фанатов избила и ограбила двух граждан Украины в польском городе Каменец-Зомбковицки, сообщает портал Wiadomości Wrocław. По его данным, инцидент произошел в начале августа.

Местная полиция утверждает, что 17 фанатов футбольной команды восьмитысячного городка, вооруженные дубинками, мачете и «даже хоккейной клюшкой», приехали к месту проживания двух украинцев.

Они стали угрожать и избивать 44-летнего и 18-летнего только из-за их национальности, — рассказала порталу представитель полиции.

Она добавила, что после избиения фанаты украли у украинцев четыре тысячи злотых (около 90 тысяч рублей).

В полиции установили, что к происшествию причастны футбольные фанаты, их задержали. К ответственности привлекли шесть человек, еще пять оказались под надзором полиции.

Ранее сообщалось, что антиукраинские баннеры на футбольном матче клуба «Шленск» из Вроцлава спровоцировали скандал. Болельщики вывесили на трибунах «нацеленные на украинцев» баннеры с надписями: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни». Также фанаты использовали транспаранты с нецензурными оскорблениями в адрес организаций украинских националистов и их лидера Степана Бандеры.