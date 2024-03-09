Польские фермеры заблокируют въезд во все крупные города страны

Фото: Karol Serewis/Global Look Press

Польские фермеры, недовольные мерами властей по регулированию сельскохозяйственного рынка, намерены заблокировать въезд во все крупные города страны 20 марта, сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на заявление председателя ассоциации «Солидарность» Томаша Обшаньского. По его словам, столицы польских воеводств будут заблокированы в рамках масштабной акции протеста.

Объявлены очередные акции протеста, они пройдут 20 марта. Будут заблокированы столицы воеводств. Будут блокады въездов [в города], — заявил Обшаньский.

При этом лидер ассоциации независимых сельхозпроизводителей подчеркнул, что польские фермеры остались крайне недовольны итогами встречи с главой правительства Дональдом Туском. По его словам, Туск так и не сообщил организаторам протеста о конкретных мерах, которые государство примет для урегулирования текущей ситуации на рынках.

Масштабные акции протеста среди польских фермеров проходят по всей стране из-за политики правительства в сельскохозяйственной сфере. Аграрии требуют от Варшавы полного запрета на ввоз дешевой продукции с Украины, а также усиления поддержки национального животноводства. Стратегия «Зеленый курс», которая проводится Евросоюзом с целью снижения углеродных выбросов, также вызывает у фермеров недовольство. Отмечается, что протесты также проводятся и в ряде других стран Европы, в том числе в Чехии. Участники акций проехались по улицам Праги с плакатами «Остановим ликвидацию чешского земледелия».