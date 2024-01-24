Польские фермеры устроили массовый протест из-за наплыва товаров с Украины RMF24: польские фермеры перекрыли дорогу из Украины в Варшаву

Фото: AP/TASS

Польские фермеры выступили против ввоза сельскохозяйственных товаров с Украины и перекрыли автостраду в Польшу, передает радиостанция RMF24. По ее данным, из-за акции протеста аграриев движение затрудненно как минимум в 150 пунктах по всей стране.

Фермеры вывели на дороги тракторы и другую технику. Колонны транспорта аграриев препятствуют движению по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране, — говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает радиостанция, информации о блокировке дорог в Варшаве не поступало. Организаторы митинга заявили, что у них есть два требования. В первую очередь это прекращение импорта украинских товаров, а также продукции других стран, которые не состоят в Евросоюзе.

Европейские фермеры несут расходы и соблюдают правила, которым не подчиняются сельхозпроизводители с Украины и других стран за пределами сообщества. Допуск агропродовольственной продукции из стран, не входящих в ЕС, на европейский рынок без каких-либо правил является крайне безответственным со стороны Европы и угрожает нашему существованию. Это угрожает продовольственной безопасности европейцев! — заявили протестующие.

Также фермеры выступают за пересмотр Общей аграрной политики. Они против экологических ограничений, которые появились из-за европейского «зеленого курса». Так, например, аграрии не согласны с ограничением производства растений и животных.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказался за восстановление запрета Евросоюза на поставки украинского зерна в страны Центральной Европы, который действовал до 15 сентября прошлого года. Он пояснил, что Будапешт не возражает против транзита сельхозпродукции, но не поддерживает ее импорт.