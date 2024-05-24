Польские фермеры перекрыли дороги в центре страны Польские фермеры устроили новый протест против ввоза сельхозпродукции с Украины

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польские фермеры перекрыли дороги в столичном Мазовецком воеводстве, сообщил портал interia.pl. Протестующие требуют оставить в силе ограничения на экспорт сельхозпродукции с Украины.

Несколько десятков единиц сельскохозяйственной техники перекрыли дороги в районе городов Калушин, Закрент и Миньск-Мазовецкий. Полицейские не предпринимают попыток препятствовать участникам акции и рекомендуют водителям варианты объезда. Организаторы обещают завершить акцию в 18:30 (19:30 по московскому времени).

Накануне стало известно, что 20 фермерских союзов Польши составили новый список требований, который планируют передать в Сейм. Главные требования остаются прежними, они сельхозпроизводители призывают сохранить ограничения на экспорт украинской сельхозпродукции и отменить невыгодные положения программы ЕС «Зеленый курс». Кроме того фермеры требуют увеличить сроки кредитования до 25-30 лет, принять закон о «сельских территориях», отрегулировать процесс аренды пахотных земель и отменить запрет на забой скота в религиозных целях.

Ранее стало известно, что около 3,2 тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Украины с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Проезду фур мешали польские фермеры, которые блокировали пункты пропуска «Ягодин», «Угринов» и «Равва-Русская».