Польская журналистка удивилась жизни на границе с Россией Журналист из Польши Куза-Тарковска: в Эстонии не боятся России

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Сообщение от оператора сотовой связи в приграничном с Россией эстонском городе Нарва напугало журналиста польского портала Onet Барбару Куза-Тарковска. Так она отреагировала на приветствие российской стороны. По словам девушки, она решила съездить в Нарву, которую называют «самым русским» городом Евросоюза. На смотровой площадке, где открывается вид на границу между Эстонией и Россией, она «ожидала, что почувствует ужас». Вместо этого получила СМС.

На экране я увидела сообщение «Добро пожаловать в Россию» от оператора мобильной связи, — рассказала журналист.

Она «испытала огромное облегчение» от того, что стоит на эстонской земле, «на стороне Европейского союза». До возвращения в Таллин журналист решила пойти в ближайший бар, который находится на берегу реки, где можно выпить пива, «глядя на Россию».

Семьи с детьми спокойно гуляли по недавно построенному бульвару, и то, что от России их отделяет только река, казалось, их совсем не интересовало, — пояснила она.

Ранее сообщалось,что пьяный гражданин Эстонии, притворившийся украинцем, напал в автобусе на местного журналиста и угрожал ему расправой. Дебошира остановил водитель автобуса, удерживавший его до прибытия полиции.