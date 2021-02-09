Польская прокуратура рассматривает запрос о выдаче РБ создателей Nexta

https://static.news.ru/photo/84f0251a-6ada-11eb-8808-96000091f725_660.jpg Степан Путило Фото: stepanexta/facebook.com

Прокуратура Польши сообщила о получении запроса Следственного комитета о выдаче бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Степана Путило и его действующего главы Романа Протасевича.

Дело находится на рассмотрении, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что передали документы в соответствующее ведомство. Они будут обработаны в соответствии с соглашением о правовой помощи, которое Польша и Белоруссия заключили 26 октября 1994 года, передаёт ТАСС.

Накануне власти Белоруссии сообщили, что направили в Польшу необходимые документы по запросу об экстрадиции основателей освещающего протесты в стране Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

В ноябре 2020 года стало известно, что основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило и его экс главный редактор Роман Протасевич попали в список лиц и организаций, причастных к терроризму, который ведёт белорусский КГБ. При этом польская прокуратура сообщила, что не получила от властей Белоруссии просьбу о выдаче лиц, которая была бы оформлена в законном формате.

В отношении Путило возбуждено уголовное дело, и он объявлен в розыск как в Белоруссии, так и в России. При этом живёт он в Польше, куда уехал ещё в 2018 году. Кроме того, минский суд признал экстремистскими материалами Telegram-канал Nexta Live и его логотип. На канале активно освещаются протесты против президента страны Александра Лукашенко.

В Белоруссии протестные акции продолжаются с начала августа. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов, писал NEWS.ru.