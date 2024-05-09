Польская прокуратура направила в суд ходатайство об аресте судьи Шмидта

Фото: t.me/Tomasz_Szmydt*

Томаш Шмидт

Польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении к уголовной ответственности и аресте выехавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, говорится в сообщении Национальной прокуратуры, передает РИА Новости. Его обвиняют в шпионаже и пособничестве. Сам Шмидт заявил, что протестует против политики Варшавы.

Мазовецкий отдел департамента по делам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры направил ходатайство в дисциплинарный суд при Высшем административном суде о выдаче постановления, разрешающего привлечь к уголовной ответственности судью Воеводского административного суда Варшавы Томаша Шмидта, а также о выдаче разрешения на его задержание и временный арест, — сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее Шмидт обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он добавил, что в противном случае его могут убить западные спецслужбы, которые замаскируют произошедшее под несчастный случай.

Судья добавил, что его возвращение в Польшу сейчас невозможно и крайне опасно — он имел доступ к секретным документам и опасается, что на родине на него возбудят уголовное дело по сфабрикованным уликам вплоть до обвинения в госизмене и шпионаже. Шмидт также подчеркнул, что опасается за свою жизнь, поскольку американские и британские спецслужбы устраняют неугодных под видом автокатастроф и самоубийств.