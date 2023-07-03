Польская компания захотела выкупить немецкие заводы «Роснефти» Глава Orlen Обайтек заявил о желании выкупить немецкие заводы «Роснефти»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польская компания Orlen заявила о желании выкупить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) РСК «Роснефти», расположенные в Восточной Германии, если те будут выставлены на продажу. Глава компании Даниель Обайтек заявил, что на данный момент в отношении поставщика топлива в Шведте немецкая сторона не приняла никакого решения, сообщает EADaily со ссылкой на польское агентство печати.

В отношении НПЗ в Шведте не принято никаких решений. Мы пока наблюдаем, как будут решены вопросы, связанные с владением, так как мы не собираемся входить в какие-либо взаимоотношения с инвесторами с востока. Этот вопрос должна решить немецкая сторона, — подчеркнул Обайтек.

Нижняя палата бундестага одобрила изменения в закон об энергетической безопасности. В связи с этим власти смогут продать долю «Роснефти» без национализации, которая раньше была необходима по законодательству. Польша пообещала Германии помочь с поставками нефти через Гданьск при условии, что среди акционеров не будет российских компаний.

Основным источник нефти для немецкого подразделения «Роснефти» до января 2023 года служил провод «Дружба». Компании принадлежит более половины доли в НПЗ РСК в Шведте. Осенью 2022 года правительство Германии временно передало управление Федеральному сетевому агентству из-за нежелания многих предприятий сотрудничать с Россией. «Роснефть» пыталась оспорить решение в суде, но компании было отказано.

Евросоюз на официальном уровне ранее предложил оформить документы на приостановку поставок российской нефти в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба». Берлину и Варшаве разрешалось получать нефть из России по северной ветке трубопровода вопреки санкциям, однако они сумели полностью отказаться от таких поставок.