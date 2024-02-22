Польская комиссия потеряла части рухнувшего под Смоленском Ту-154

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Спасательные службы ведут работы на месте крушения польского правительственного самолета Ту-154 под Смоленском

Замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик обвинил комиссию по повторному расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в потере и уничтожении фрагментов самолета. По его словам, прокуратура за семь лет не смогла добиться информации о вещественных доказательствах, которые были переданы «без протокола и заключения», передает Польское радио.

Томчик подчеркнул, что всего комиссии выдали 23 элемента разбившегося самолета. Однако пять из них были уничтожены во время проведения экспертизы, остальные — утеряны.

Напомним, Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском, погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария. Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной стало неверное решение экипажа.

При этом спустя 11 лет после крушения польская сторона обвинила Москву в бессрочном удержании обломков и потребовала вернуть их обратно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала эти обвинения безосновательными и напомнила, что до завершения следственных действий вещественные доказательства должны находиться на территории РФ.

Позднее министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский сообщил, что власти Польши окончательно откажутся от версии с «виной России» в авиакатастрофе Ту-154. Он пояснил, что «время теорий заговора и лжи» экс-министра национальной обороны страны Антония Мацеревича, который возглавлял комиссию, повторно расследующую обстоятельства трагедии, закончилось.