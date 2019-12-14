https://static.news.ru/photo/5b0cad38-1eee-11ea-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Глава канцелярии Польши Кшиштоф Щерский считает, что попытки выставить Россию врагом могут навредить республике.

Так он прокомментировал заявление президента страны Анджея Дуды о том, что Варшава не считает Москву врагом НАТО. Щерский напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон призывал Польшу пересмотреть отношения с Россией, но это никак не сказалось на позиции Дуды.

Как страна, которая соседствует с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма, — выразил свою точку зрения глава канцелярии в интервью Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не согласился с предложенной интервьюершей оценкой России как «старого врага» Европы. Тема отношений с Россией прозвучала, когда Боррель говорил о помощи Украине.