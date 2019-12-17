https://static.news.ru/photo/c286c732-20dd-11ea-9b4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

В Польше возросло число преступлений, совершённых приехавшими на заработки украинцами. Чаще всего они совершают убийства, грабежи, кражи и попадаются на хулиганстве. Нередко их жертвами становятся соотечественники.

Украинцы также лидируют по числу преступлений, совершённых иностранцами.

Как пишет «Обозреватель», накануне в польском Доброславове в вагончике рядом с питомником растений были обнаружены трупы двух украинцев. На теле одного из них следователи насчитали 18 ножевых ударов, на теле второго — пять. В преступлении подозревают их соотечественника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Украины Максима С., которого подозревают в подготовке террористического акта. Следователи рассказали, что некоторое время назад мужчина принял ислам, поменял имя и хотел совершить нападение на торговый центр в городе Пулавы.