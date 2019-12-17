В Польше возросло число преступлений, совершённых приехавшими на заработки украинцами. Чаще всего они совершают убийства, грабежи, кражи и попадаются на хулиганстве. Нередко их жертвами становятся соотечественники.
Украинцы также лидируют по числу преступлений, совершённых иностранцами.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданина Украины Максима С., которого подозревают в подготовке террористического акта. Следователи рассказали, что некоторое время назад мужчина принял ислам, поменял имя и хотел совершить нападение на торговый центр в городе Пулавы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен