Польшу сравнили с «гномиком» из-за желания походить на страны-«великаны» Политолог Джаралла сравнил Польшу с «гномиком» из-за желания походить на страны-«великаны»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Стремление Польши помочь Украине в рамках спецоперации и отправить туда своих солдат можно сравнить с желанием «гномика» встать на один уровень со странами-«великанами», заявил политолог Владимир Джаралла. Вместе с этим он отметил, что Варшава опасается отправлять своих военных на Украину, так как Евросоюз и США четко дали понять, что не поддержат такую инициативу, пишет «Радио 1».

С одной стороны, ей (Польше. — NEWS.ru) приятно вспомнить великодержавные амбиции и увидеть польского солдата на земле, которая когда-то исторически принадлежала полякам. Но, с другой стороны, ни у кого нет особого желания двигать туда польских солдат. Даже самые оголтелые националисты стараются быть сдержанными в этом вопросе, поскольку ЕС и США чётко и ясно выразили позицию — в случае распространения военных сил Польше придется действовать самостоятельно, — заверил Джаралла.

Политолог уточнил, что со стороны поляков в любом случае происходят «поползновения», нацеленные на помощь Украине. С помощью подобных провокаций Варшава хочет обозначит реакцию европейцев и американцев на свои действия. Джаралла заявил, что в экономическом плане Польша является «карликом», в то время как политические амбиции у нее достаточно масштабные. Политолог аргументировал свою точку зрения тем, что Варшава «сумела стать ведущим контрагентом США в Европе и своеобразным троянским конем».

Ранее помощник президента РФ, руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Польша при первом же удобном случае «отгрызёт» у Украины её западные территории.

Аналогичное мнение выразил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его мнению, в существующих границах Украина не сохранится, её распад неизбежен. Западная часть страны может отойти Польше.