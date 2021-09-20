Польшу приговорили к ежедневному штрафу в €500 тысяч из-за добычи угля

Суд Евросоюза приговорил Польшу к ежедневному штрафу в размере полумиллиона евро из-за добычи угля на шахте «Туров». Наказание будет оставаться в силе до тех пор, пока работы в этом месте не прекратятся, сообщает РИА Новости.

Штраф призван усилить эффективность временных мер, предусмотренных постановлением, которое было вынесено. Варшава должна будет начать выплаты в пользу Еврокомиссии с момента получения уведомления о решении суда.

Польские власти прекращать добычу угля на шахте «Туров» отказываются, поскольку это ставит под угрозу стабильность энергосистемы страны. Шахта обеспечивает теплом город и муниципалитет Богатыня, а также производит до 7% всей электроэнергии страны.

В Варшаве заявляют , что решения суда ЕС не могут вмешиваться в вопросы, связанные с безопасностью стран — членов сообщества. К таковым, в частности, относится сфера энергетики.

Суд ЕС ранее обязал Польшу прекратить работу шахты по жалобе Чехии. По утверждению чешских властей, она причиняет вред и жителям ряда близлежащих населённых пунктов страны.

Недавно стало известно, что власти Польши решили не продлевать контракт с «Газпромом» на поставку топлива. Политолог Якуб Корейба пояснил, что это «экономически невыгодно». Кроме того, зависимость от российского газа негативно влияет на политическую позицию Варшавы. СМИ предрекают Польше «страшную осень» из-за резкого роста цен на газ.