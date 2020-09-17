Польша назвала имена работавших на Смоленске-Северном авиадиспетчеров

https://static.news.ru/photo/901667cc-f8c7-11ea-84c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: OTRS/wikipedia.org

В Генеральной прокуратуре Польши сообщили российским журналистам имена авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М 10 апреля 2010 года.

Воздушное судно с делегацией на борту рухнуло под Смоленском. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Как сообщила официальный представитель ведомства европейской страны Эва Бялик, в день трагедии на аэродроме дежурили российские граждане Виктор Р., Павел К. и Николай К.

Это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. После вынесения судом решения о временном задержании подозреваемых следователи смогут принять меры к их задержанию, — приводит слова Бялик РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, следственная группа при польской госпрокуратуре подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров.

По оглашённым польской стороной данным, в результате повторной проверки доказательств прокуратура установила, что система радиолокационной посадки, используемая в смоленской диспетчерской, вышла из строя. После этого диспетчеры, не знавшие о фактическом месторасположении воздушного судна, давали пилотам команды, согласно которым разрешается снижение и заход на посадку. Отмечается, что если суд в Мокотув согласится с доводами следственной группы, то он может выдать ордер на международный арест подозреваемых.