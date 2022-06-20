Польше предсказали распаковку угольных шахт Эксперт рынка ресурсов и энергетики Демидов предсказал Польше распаковку угольных шахт

Фото: Fadi Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша обладает крупнейшими угольными запасами в Европе и будет распаковывать шахты, предположил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с Lenta.ru. Он также прокомментировал слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека о необходимости вернуться к эксплуатации угольных электростанций.

Использование угольных мощностей, возвращение угольных генераторов возможно, и, скорее всего, это поможет на каком-то временном промежутке. Кроме того, мы должны понимать, что всё-таки угольные станции, которые существовали 20 лет назад и сейчас, — это разные вещи, — сказал Демидов.

Он добавил, что эти «самые грязные генераторы электроэнергии» чище, чем были раньше, но всё равно никак не сочетаются с зелёной повесткой.

Роберт Хабек ранее назвал ситуацию с энергоснабжением в стране «газовым армрестлингом» с Москвой. Он напомнил, что на сегодняшний день хранилища голубого топлива в стране заполнены лишь на 57% вместо положенных 90%. Хабек предположил, что достичь поставленных целей удастся до начала зимы, закупая недостающие объемы газа и относясь рачительно к его расходу. По его словам, целиком заполненных резервуаров хватит на два с половиной месяца.