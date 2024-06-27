Польше предрекли уничтожение из-за украинского конфликта Обозреватель Зинкевич: расширение конфликта на Украине может уничтожить Польшу

Фото: МО РФ

Возможное расширение украинского конфликта может поспособствовать уничтожению Польши как государства, написал обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич. По его словам, такой исход реален, если Варшава продолжит «играть в американской команде».

Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для нас трагичным. Боюсь, что <...> игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства, — отметил журналист.

Как уточнил Зинкевич, членство в Североатлантическом альянсе дает польским властям ложное ощущение безнаказанности. При этом желание развалить Россию в конечном счете может погубить именно саму Польшу, а не соседа на Востоке, констатировал он.

Ранее самолеты Вооруженных сил Польши и союзных государств поднялись в небо в юго-восточной части страны. Такая мера была принята на фоне, как утверждалось, «усиленной активности» дальней авиации России. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого бывший министр обороны и депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак призвал польские власти заминировать границу с Россией в районе Калининградской области. Кроме того, он предложил выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин.