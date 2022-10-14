Польше предрекли «самоубийственный» эффект от санкций против России Myśl Polska: санкции против России приведут к «эффектному самоубийству» Польши

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Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что антироссийские санкции будут иметь самоубийственный эффект для Польши. Журналист отметил, что поляки еще не ощутили последствия принятых против России мер из-за теплой осени. Он напомнил, что, согласно результатам социологического опроса, 60% граждан Польши выступили за сохранение санкций против России.

Легко поддерживать санкции в начале отопительного сезона, когда чудовищные счета только маячат где-то на горизонте воображения. Только пустой кошелек и пустой холодильник будут достаточно красноречивым аргументом, — написал Пяста.

Публицист указал на то, что готовность населения Польши выступить против России на стороне Украины является признаком неадекватного восприятия, а не мужества.

Председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер ранее заявил, что повышение цен на газ в Евросоюзе вызвано разобщенной газовой политикой стран — участниц объединения. Он пояснил, что в настоящее время каждая страна пытается решить вопрос с поставками энергоресурсов и их стоимости обособленно. Из-за этого, по словам политика, растет спрос и вместе с ним стоимость на энергоносители. Евродепутат отметил, что Евросоюзу следует заключать долгосрочные контракты, чтобы получить более низкие цены.