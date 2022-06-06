В Польше предложили собирать хворост в лесах в ответ на рост цен на энергию Власти Польши предложили собирать хворост в лесах в ответ на рост цен на энергию

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Правительство Польши расширило возможности граждан самостоятельно собирать хворост в лесах в ответ на рост цен на энергию, пишет издание «Газета выборча». Отмечается, что норма о возможности сбора хвороста с согласия лесничего действовала всегда, но сейчас доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу расширен.

В этом году после <...> проблем на рынке энергии выросло число запросов к лесничествам с просьбой указать территории и выразить согласие на сбор хвороста в близлежащих лесах, — цитирует газета заявление заместителя министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярки.

Чтобы получить разрешение на сбор хвороста, необходимо обратиться к лесничему. Он укажет место, где это возможно. Ветки должны лежать на земле, их нельзя обламывать, как и собирать ветки толще 7 см в диаметре. Также существует возможность с согласия лесничего собирать ветки в местах, где проводилась вырубка леса, для чего нужно пройти обучение по технике безопасности.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва назвала мифом сведения о дешевизне российской нефти и подчеркнула, что довольна солидарным решением ЕС об эмбарго, поскольку это именно та цель, которой добивалась Варшава. По ее словам, эмбарго на импорт российской нефти не окажет негативного влияния на рынки европейских стран. В то же время она отказалась отвечать на вопрос о том, насколько сильно оно ударит по кошелькам водителей, и призвала «не спекулировать» на этом.