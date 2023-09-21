Польша заявила о «серии абсолютно неприемлемых» жестов со стороны Украины

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Представители Украины допустили серию абсолютно неприемлемых жестов в адрес Польши, передает агентство РАР со ссылкой на пресс-секретаря правительства республики Петра Мюллера. По его словам, Варшава «не давала согласия» на необоснованные действия такого типа.

С украинской стороны появилась серия абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов <...> Нет согласия Польши на необоснованные действия такого типа, — заявил Мюллер.

Ранее сообщалось, что Киев развязал «аграрную войну» против Польши. Причиной стал запрет Варшавы на ввоз украинского зерна, после которого власти страны подали иск во Всемирную торговую организацию.

Еще одним ответом Украины стало возможное введение запрета на импорт польских яблок и помидоров. Также Киев рассматривает возможность отказа от лука и капусты из республики. Решение может быть принято в течение нескольких следующих дней.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил, что скандал вокруг зерна развязали украинские олигархи, которые хотели продавать свою продукцию в республике. По его словам, они наносят вред Польше, а Варшава всего лишь хочет защитить своих фермеров.