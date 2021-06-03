Польша заявила о готовности стать площадкой для переговоров по Донбассу

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Стать площадкой для переговоров контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе могли бы Краков или Варшава. Об этом в разговоре с журналистами заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцки. Его слова приводит издание «Главком».

Он отметил, что польская сторона логистически будет готова принять у себя участников переговоров. По словам Цихоцки, в Кракове и Варшаве много подходящих для этого мест. Также посол прокомментировал ситуацию, в рамках которой некоторые члены делегаций, которые вели переговоры в Минске, не смогут вылететь в страну Евросоюза из-за введённых ограничений. Дипломат подчеркнул, что Россия и Запад могли бы договориться об отмене визовых санкций. Тем более что такие случаи уже имели место.

Крайне важно провести переговоры в формате живого общения. После завершения ограничений, которые заставляют общаться онлайн, стороны должны вернуться к живому обсуждению, что очень важно. Ведь в таких сложных переговорах, как по Донбассу, режим онлайн имеет большие ограничения, — добавил Цихоцки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о том, что для проведения переговоров нужно выбрать не Минск, а один из нейтральных городов. Глава ведомства сказал, что не Кравчуку решать, как будет работать контактная группа.