Польша запретила импорт угля из России

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, запрещающий импорт угля из РФ. Об этом сообщила канцелярия польского лидера, пишет РИА Новости. Кроме того, документ предусматривает возможность заморозки активов граждан и субъектов, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине. Ранее закон принял парламент Польши.

Президент подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности, документ связан с событиями на Украине, — говорится в сообщении канцелярии.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с NEWS.ru рассказал, что Польша достаточно много закупала российского угля, но в стране есть свои запасы. Он считает, что при необходимости поляки могут увеличить собственную добычу, при этом из-за эмбарго вырастут цены на уголь.

Ранее японская энергетическая компания Kyushu Electric Power решила не закупать российский уголь в 2022 году. В прошлом финансовом году она получила из России объём угля, который составил около 7% от общего размера её закупок угля.