Польша заполнила газовые хранилища на 100% Министр климата Польши Москва: Варшава заполнила газовые хранилища на 100%

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польша завершила подготовку к началу отопительного сезона и заполнила полностью подземные газовые хранилища, заявила телеканалу Polsat министр климата и окружающей среды страны Анна Москва. По ее словам, поставки голубого топлива происходят бесперебойно.

На этот сезон мы обеспечены. У нас 100% газа в хранилищах. Все поставки газа, несмотря на то что происходит с «Северным потоком — 1», осуществляются, — сказала Москва.

Она добавила, что в страну постоянно поступает уголь. Москва заверила поляков, что благодаря формирующимся запасам жителям не придется беспокоиться об отоплении домов в зимнее время.

«Газпром» приостановил поставки энергоносителей в Польшу 27 апреля. Причиной этого стал отказ национальной газовой компании PGNiG перейти на новую форму оплаты в рублях. Варшава сочла такое требование нарушением контракта и отказалась исполнять его.

Позже власти Польши выказали намерение привлечь Россию к ответственности за прекращение поставок топлива до истечения контракта. В то же время отмечалось, что инфраструктура Польши позволяет принимать газ из других стран.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил по итогам встречи «астанинской тройки», что Варшава закупает газ у Германии по реверсу, который Берлин получает у РФ. Это обусловлено тем, что Польше дешевле покупать газ у ФРГ, поскольку немецкое правительство получает российский газ по более низкой цене, объяснил глава страны.