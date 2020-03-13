Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал об ужесточении мер против распространения коронавируса. Въезд в страну для иностранцев закроют на 10 дней.
По его словам, запрет может быть продлён ещё на 20 дней, а затем — на месяц,
В нынешней ситуации мы не можем позволить себе открытие границ для иностранцев, — подчеркнул он.
Все международные пассажирские перевозки также прекращаются. Ограничения должны обеспечить замедление распространения заболевания.
Иностранцы, живущие и работающие в Польше, смогут вернуться на территорию государства, однако им потребуется пройти 14-дневный карантин, добавил глава МВД страны Мариуш Каминьский.
О вспышке COVID-19 власти Китая объявили 31 декабря 2019 года. К 13 марта заразился 141 401 человек, умерли 5371, выздоровели около 70 тысяч. За последние сутки в РФ зафиксировали 11 новых случаев заражения. На данный момент есть данные о 45 заболевших COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
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