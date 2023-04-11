Польша захотела встать на пути всех денег для Украины Польша захотела стать финансовым хабом для средств на восстановление Украины

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Польские власти хотели бы, чтобы страна стала финансовым хабом для средств на восстановление Украины, заявил в эфире RMF 24 замглавы Минфина Польши Артур Собонь. По его словам, это очень важно для Варшавы, которая уже выполняет роль военного хаба по поставкам оружия Киеву.

Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины. Это то, что нас действительно волнует, — сказал Собонь.

По словам замминистра финансов, в Польше хотят, чтобы страна была как можно глубже в центре таких проектов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе апрельского визита в Польшу заявил, что в ближайшем будущем между странами не будет никаких границ. По словам Зеленского, для этого Киеву и Варшаве нужно победить и немного пройти «бок о бок».

8 апреля Зеленский по итогам своей поездки сообщил, что Польша передаст Киеву 200 бронетранспортеров Rosomak. Кроме того, украинский президент анонсировал обещанные Варшавой поставки более 100 бронетранспортеров, самоходных минометов, дополнительных снарядов и истребителей МиГ-29.