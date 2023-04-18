Польша захотела создать Академию HIMARS

Фото: AFLO/Global Look Press

Высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS

В Польше хотят создать специальную академию для обучения управлению реактивными системами залпового огня HIMARS, сообщил на своей странице в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак. По словам главы военного ведомства, детали проекта обсудят на Европейской конференции по ракетной артиллерии в городе Торунь, передает ТАСС.

Мы хотим, чтобы в Польше была создана Академия HIMARS, где будет проходить обучение использованию этой артиллерийской системы, — заявил Блащак.

Министр обороны республики добавил, что польская армия рассчитывает на поставку первой партии HIMARS уже в 2023 году. О планируемой закупке этих американских систем для своих вооруженных сил Варшава объявила еще в 2019 году.

В марте Блащак сообщал, что системы HIMARS планируют разместить на северо-востоке Польши у границы с Калининградской областью. Министр уточнял, что этими РСЗО вооружат 16-ю механизированную дивизию, дислоцированную вблизи российских рубежей.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы Пентагона пришел к выводу, что в последнее время армия Украины практически перестала использовать ракетные комплексы HIMARS. По его словам, из 20 установок, поставленных США, ВСУ ежедневно применяют только три, при том осуществляя от двух до четырех пусков в день.