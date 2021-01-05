Польша задумала арестовать российских диспетчеров из-за гибели Качиньского

https://static.news.ru/photo/8a0f7296-51b0-11eb-b79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский суд приступил к рассмотрению дела о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта президента Польши Леха Качиньского. Катастрофа произошла в 2010 году под Смоленском.

Суд будет рассматривать дело каждого из россиян отдельно. В настоящий момент идёт судебное заседание об аресте Павла Плюснина, также будет рассмотрено дело Виктора Рыженко, а рассмотрение дела Николая Краснокутского в пятницу не запланировано.

Генеральная прокуратура Польши обратилась в суд с заявлением об аресте этих российских диспетчеров. Они дежурили на аэродроме Смоленска в день катастрофы президентского борта. После решения суда о заочном аресте россиян их могут объявить в международный розыск с последующим требованием выдачи властям Польши.

Диспетчеров обвиняют в умышленном провоцировании катастрофы, которая привела к гибели большого числа людей. Ранее прокуратура Польши изменила статью с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение дела идёт в суде варшавского района Мокотов. Заседание объявлено закрытым и пресса не была допущена в зал.

Причины катастрофы Ту-154 Леха Качиньского

Самолёт польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск— Северный». Погибли находящиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром. Также авиакатастрофа стала возможной из-за недостатков в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия, которую возглавлял тогдашний глава МВД Ежи Миллер, пришла к аналогичным выводам. Причиной катастрофы было названо снижение ниже дозволенного минимума, несмотря на густой туман.

Позже власти Польши отвергли отчёт МАК и первой комиссии и создали вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить расследование. В МИД РФ неоднократно заявляли, что действия второй польской комиссии являются политически ангажированными.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдать Польше российских диспетчеров невозможно, потому что этого не допускает законодательство страны.