Польша высылает военного атташе Белоруссии МИД Польши: военный атташе Белоруссии в ближайшее время покинет республику

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Пресс-секретарь польского МИД Лукаш Ясина заявил, что военный атташе Белоруссии в республике в ближайшее время покинет Польшу. Ранее из Минска выслали трех польских представителей, сказал он агентству РАР.

В ближайшее время белорусский военный атташе покинет Польшу, — сообщил Ясина.

Агентство отмечает, что власти Белоруссии ранее потребовали сократить штат польского генконсульства в Гродно, из-за этого на родину вернулись два польских дипломата. Компанию им составил работавший в Минске офицер связи Пограничной службы Польши.

О высылке трех представителей Польши из Белоруссии в польском МИД сообщали 20 февраля. Тогда же решение Минска в Варшаве объяснили ответом Белоруссии на ограничение движения грузовиков на последнем работающем пограничном пункте пропуска «Кукурыки — Козловичи».

Ранее Погранкомитет Белоруссии опубликовал видео, на котором украинский пограничник провоцировал белорусских коллег, показывая им средние пальцы и жесты отрезания головы. Также в ведомстве заявили, что 22 февраля зафиксировали очередной факт минирования сопредельной территории украинскими военными, которые раскладывали противотанковые мины на дорожном полотне перед пунктом пропуска «Выступовичи».