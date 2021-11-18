Польша выдвинула Белоруссии ультиматум из-за мигрантов на границе

Варшава потребовала от Минска к 21 ноября стабилизировать ситуацию, связанную с пребыванием на белорусско-польской границе нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба МВД Польши. В ведомстве добавили, что в случае отсутствия реакции на этот призыв польские власти вынуждены будут закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице.

Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и учитывая риск связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице, — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что около сотни мигрантов начали ломать заграждение на нейтральной полосе и бросать камни и бутылки в охраняющих границу полицейских на польской стороне. Силовики в ответ применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Один из польских полицейских получил травму после попадания по голове неким предметом.

По информации премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, численность беженцев, находящихся сейчас на территории Белоруссии, составляет 20 тысяч. Он отметил, что если поток нелегальных мигрантов удастся остановить, то Евросоюз сможет помочь им вернуться на родину.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.