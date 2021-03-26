Польша ввела санкции против двух судов за участие в строительстве СП-2

https://static.news.ru/photo/f5fa03b0-8edf-11eb-9560-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Варшава начала вводить санкции в отношении судов, которые, по мнению польских властей, задействованы в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Первыми под ограничения попали два судна — Krebs Geo и Krebs Jet.

Они принадлежат одной из немецких компаний, но плавают под флагом Польши и зарегистрированы в Морской палате Гданьска. Замглавы министра морского хозяйства Польши Гжегож Витковский заявил, что уже запущена процедура снятия этих судов с регистрации.

Нас не интересует, что они перевозят, чем занимаются, до тех пор, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. И эти два судна в последнее время активизировали свою работу по проекту Nord Stream 2, — цитирует чиновника издание BiznesAlert.

Он добавил, что с 26 марта Krebs Geo и Krebs Jet запрещено появляться в польских водах. В случае нарушения этого требования они могут быть задержаны для проверки.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина, Польша и некоторые другие европейские государства.

Ранее NEWS.ru писал, что польский журналист Станислав Левицкий признал провал в борьбе против «Северного потока — 2». По его мнению, расширения санкций в отношении проекта более ждать не стоит. Представитель правительства Польши по стратегической инфраструктуре Пётр Наимски также отметил, что сомнений в завершении проекта нет.