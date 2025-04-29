Владельцы российского «Светофора» попали по санкции в Европе Польша ввела санкции против владельцев сети «Светофор» братьев Шнайдер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Польские власти ввели санкции в отношении владельцев сети магазинов «Светофор» братьев Сергея и Андрея Шнайдер. Соответствующая запись датирована 25 апреля, сообщает ТАСС.

Решение мотивировано нахождением бизнесменов под санкциями Украины. Братья Шнайдеры открыли в Польше сеть магазинов MyPrice и зарегистрировали компанию Torgservis.pl. Состояние Сергея Шнайдера, по данным Forbes, оценивается в $1,4 млрд (114 млрд рублей).

Ранее глава политической партии DOMOV Павол Слота заявил, что в канцелярию президента Словакии в ближайшие недели направят петицию о референдуме по вопросу снятия санкций против России. По его словам, рестрикции против Москвы вредят жителям Европы и, в частности, словакам. Для организации голосования необходимо собрать минимум 350 тысяч подписей, эта отметка уже преодолена. Однако организаторы хотят набрать по меньшей мере 400 тысяч подписей на случай, если часть из них будет аннулирована.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может выступить против антироссийских санкций, если они помешают переговорам об украинском урегулировании. По его словам, государство готово наложить вето на ограничения при таком сценарии.