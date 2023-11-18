В Польше вспомнили про старое оружие СССР, которое может уничтожить Abrams Аналитик Драм: советский РПГ-7 можно использовать для уничтожения танков Abrams

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Созданный в 1961 году ручной гранатомет РПГ-7 можно применять для уничтожения американских танков M1 Abrams при правильном подходе, заявил обозреватель польского новостного сайта Portal Obronny Анджей Драм. По его словам, советское оружие также эффективно против БТР и БМП.

[Гранатомет] эффективен против БТР и большинства БМП. Ситуация меняется [в лучшую сторону], когда РПГ-7 стреляет гораздо более современными боеприпасами, — отметил Драм.

Автор материала также подчеркнул, что РПГ-7 в тандеме с боеприпасами PG-7WR может пробить 600 мм брони RHA, усиленной динамической защитой. Как отмечается в статье, РПГ-7 не справится с лобовой броней современных Leopard 2, К-2, Т-90 и Abrams, но при увеличении поражающей силы боеприпасами сможет «охотиться» на такие танки. Гранатомет можно использовать при стрельбе в менее бронированные борта для выведения машин из строя.

Ранее сообщалось, что американские Abrams, которые США поставляют на Украину, оказались плохим выбором для боевых действий в зоне спецоперации. Одной из главных проблем для ВСУ стал вес боевой машины, которую не могут выдержать мосты. Помимо этого, Abrams имеют большой расход топлива, и с ними могут возникнуть проблемы в вопросах обеспечения постоянного снабжения.