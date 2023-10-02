Польша впервые отремонтировала на своей территории танк для Украины

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Польша впервые отремонтировала танк Leopard 2 на своей территории для Украины, говорится в сообщении польского государственного оборонного концерна RGZ на странице в Twitter (X). Тяжелая техника получила повреждения в зоне боевых действий. В концерне уточнили, что танк уже был передан обратно на Украину.

В то время как другие делают заявления о будущем, мы действуем по согласованию с украинской стороной. Первые танки Leopard, прошедшие специальную модернизацию в «Бумар-Лабендах», были получены украинской стороной, — отметили в RGZ.

Ранее Министерство обороны Польши выразило готовность открыть на своей территории масштабный сервисный хаб. Он занимается ремонтом и обслуживанием танков Leopard, переданных Украиной из зоны боевых действий. Хаб расположен на заводе «Бумар-Лабенды» в Гливицах.

До этого издание Die Welt со ссылкой на полковника ВС Австрии Маркуса Райснера сообщило, что украинские войска потеряли не менее трети переданных им танков Leopard. По словам военного, ожидания от применения ВСУ немецкой техники оказались несколько завышенными. Вместе с тем он добавил, что оказываемая Украине помощь слишком незначительна.

Райснер отметил, что союзники Киева не выполняют свои обещания в полной мере. Согласно договоренностям, Украина должна получать четыре-пять поездов с военной техникой еженедельно, добавил он.