Польша возобновила пропуск грузовиков через КПП на границе с Украиной

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Польша возобновила пропуск грузового транспорта через КПП «Угринов — Долгобычев» на границе с Украиной, сообщает украинская погранслужба. Пункт был закрыт на сутки по причине ремонтных работ и отключения электричества на польской стороне.

По состоянию на 18:30 (19:30 мск) электроснабжение в пункте пропуска «Угринов — Долгобычев» восстановлено. Пропуск автобусов и грузового автотранспорта осуществляется в обычном режиме, — говорится в сообщении ведомства.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их украинским коллегам, восстановить прежний порядок лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные транспортным компаниям с Украины после 24 февраля 2022 года. По причине забастовки на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов. По данным Государственной погранслужбы Украины от 24 ноября, в очереди на въезд на территорию страны находилось порядка 3700 грузовиков.

Ранее экс-посол Киева в США Валерий Чалый заявил, что Украина должна подать в суд на Польшу из-за блокады украинских перевозчиков. По словам дипломата, Киев потерпит огромные убытки по вине Варшавы.