Польша вернет буферную зону на границе с Белоруссией с 3 июня Косиняк-Камыш: Польшу и Белоруссию с 3 июня снова будет разделять буферная зона

Фото: Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press

Владислав Косиняк-Камыш

Польша возвращает буферную зону на границе с Белоруссией со вторника, 3 июня, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. Это, как он уточнил, необходимо для «обеспечения лучшей защиты границы и повышения безопасности сотрудников», передает «Польское радио».

Она будет охватывать Гайновский и Белостокский районы, — добавил министр.

Буферная зона вдоль границы будет действовать в 26 местах Гайновского и одном месте Белостокского районов, там будет введен особый режим. В частности, нельзя будет приближаться к границе ближе чем на 200 метров. Такое решение было принято после нападения мигранта на польского солдата.

Ранее представители Службы охраны границы Польши сообщили, что группа нелегальных мигрантов напала на польских пограничников и помогавших им солдат на границе с Белоруссией. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека. В ходе столкновения лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на польскую территорию, бросали в военнослужащих камни.

После этого заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик рассказал, что польские власти намерены выделить около $375 млн на укрепление заграждения на границе с Белоруссией. По его словам, обновление сделает стену «непроходимой».