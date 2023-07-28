Польша захотела вдвое увеличитт численность военнослужащих

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Польши

Правительство Польши намерено создать в структуре армии дополнительную дивизию и увеличить численность военнослужащих вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера партии «Право и справедливость», вице-премьера Ярослава Качиньского. По его словам, ранее армия страны состояла из трех дивизий, однако теперь их будет шесть с одной запасной.

Наша армия, ранее состоявшая из трех дивизий, будет иметь их шесть. Со временем, вероятно, еще будет запасная дивизия, — заявил Качиньский.

По мнению вице-премьера, армия Польши после реформы станет самой сильной сухопутной армии в Европе. Кроме того, она послужит фундаментом для обороны всего восточного фланга НАТО, считает он. Предполагается, что общая численность армии страны достигнет 300 тысяч человек.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее объявил о создании академии HIMARS на территории республики. В этом заведении будут обучать использованию американской реактивной системой залпового огня. Помимо поляков, обучение в академии также смогут пройти военные из других стран НАТО.