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Европа

Польша увеличит число военных на границе с Белоруссией

19:20, 23 августа 2021
Польша увеличит число военных на границе с Белоруссией Фото: Attila Husejnow/Global Look Press
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Польша вдвое увеличит число солдат, охраняющих границу с Белоруссией. Об этом заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. Его слова приводит РИА Новости.

Блащак отметил, что в ближайшее время число польских солдат на границе с Белоруссией вырастет до двух тысяч.

Ранее польские власти захотели вслед за своими коллегами из Литвы построить «стену» — забор на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от республики. Это связано с увеличением числа мигрантов, прибывающих в страну.

Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что беженцы из Афганистана на белорусско-польской границе находятся на территории Белоруссии, поскольку между странами нет никакой нейтральной зоны. Политик обсудил проблему мигрантов со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы.

Ситуация на границе Белоруссии и Литвы ухудшилась из-за стремительного потока нелегальных мигрантов, которые направляются через белорусско-литовскую границу. Глава республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не может сдерживать поток мигрантов из-за санкционных ограничений со стороны Запада.

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