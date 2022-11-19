Польша увеличила кредит Киеву для обустройства пунктов пропуска на границе

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Польша увеличила кредит Киеву до €160 млн для обустройства и охраны пунктов пропуска на границе. Средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры к пяти пунктам пропуска на украинско-польской границе, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, его слова приводит РИА Новости.

Польша увеличила сумму льготного кредита Украине до 160 миллионов евро. Помимо этого, заключать контракты на работы в рамках этого кредита можно будет не до 31 декабря 2022 года, а до 31 декабря 2024 года, — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

За счет средств, выделенных Польшей, будут обустроены пункты пропуска «Шегини», «Краковец», «Рава-Русская», «Ягодин». Также будут закуплены беспилотные авиационные системы и средства мониторинга госграницы. Гетманцев отметил, что Украине при этом важно иметь дополнительные возможности на сухопутной границе с ЕС и Польша помогает Киеву в решении этого вопроса.

Ранее военный обозреватель Владимир Ераносян выразил мнение, что когда в будущем Украина рухнет, то Польша заберет себе часть ее земель, усилившись настолько, что ей будет «плевать» на Берлин.