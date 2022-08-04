Польша установит датчики движения на границе с Калининградской областью

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Руководство Польши планирует установить на границе с Калининградской областью камеры наблюдения, сенсоры и датчики движения, приводит агентство ТАСС слова представителя польской пограничной охраны Анны Михальской. Она уточнила, что работы по укреплению границы начнутся уже в этом году.

Запланировано строительство защиты по всему периметру границы, включая участок границы с Калининградской областью и у пограничной реки Буг, — заявила Михальская.

Отмечается, что в настоящее время Польша размещает электронные средства защиты вдоль стены, расположенной на границе с Белоруссией. Ее длина составляет 186 км, высота — 5,5. Строительства пограничного сооружения началось 25 января этого года, а закончилось в июле. Варшава утверждает, что заграждение было построено с целью пресечь нелегальную миграцию в Польшу.

О планах по возведению стены на границе с Россией польские власти рассказывали в феврале: тогда с соответствующим заявлением выступил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. Протяженность сухопутной границы Польши и субъекта РФ составляет около 200 км.

Ранее в МВД Финляндии сообщили о планах построить заградительные объекты на границе с Россией. Цель данной инициативы, по словам главы МВД республики Кристы Микконен, — защититься от «угрозы гибридного характера».