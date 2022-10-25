Польша усложнит жизнь украинским беженцам DGP: Польша планирует ужесточить закон о помощи беженцам с Украины

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Украинские беженцы в Польше

Власти Польши намерены изменить законы о помощи украинским беженцам, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna. Их обяжут получать специальные идентификационные номера (PESEL), а также введут необходимость фотографии в ходе регистрации. Кроме того, власти страны намерены ликвидировать получение разрешения на временное проживание украинцам в упрощенном режиме, а также расширить список работ, на которых беженцы смогут трудиться. Решение об изменении закона о беженцах с Украины также связано с тем, что некоторые украинцы приезжают в Польшу, оформляют пособия, а затем сразу же выезжают из страны.

В рамках еще одного решения отмечается «введение правового основания для получения из реестра Пограничной службы Органом социального страхования даты и истории пересечения границы гражданином Украины, то есть как даты каждого въезда, так и выезда из Польши с целью исключения случаев несанкционированного получения пособий», указывает газета.

По информации газеты EurActiv, руководство Польши также обяжет беженцев самостоятельно покрывать часть расходов. Отмечается, что украинские беженцы, получившие PESEL, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям, таким как ежемесячное пособие на ребенка в размере 500 злотых, что примерно равно €104, и им придется участвовать в покрытии своих расходов на проживание.

Ранее в Кракове украинский беженец разнес муниципальную квартиру после акта о выселении, выкинув с балкона почти всю бытовую технику и ванну. Как сообщалось, жилье было предоставлено в бесплатное пользование временно. Изначально жилой комплекс предназначался для польских семей с детьми в рамках государственной программы. По словам местной жительницы Эльжбеты Сидор, украинец действовал вместе со своими соотечественниками, а перед разгромом они устроили митинг.