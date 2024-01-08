Польша умышленно скрыла следы диверсантов после взрывов «Северных потоков» WSJ: в Польше скрывали данные о подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

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Польские должностные лица скрывали доказательства о передвижении по территории республики подозреваемых во взрывах на трубопроводах «Северные потоки», а также «со скрипом шли на контакты» со следствием, пишет газета Wall Street Journal. По версии европейских следователей, атака была совершена с территории Украины через Польшу.

По словам следователей, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле, — пишет издание.

В частности, Агентство внутренней безопасности Польши и некоторые другие профильные ведомства, «не отвечали на запросы, искажали или давали противоречивую информацию». Более того, в предоставлении кадров с камер видеонаблюдения подозреваемых в диверсии на территории республики и вовсе было отказано.

Об одобрении подрыва «Северных потоков» в Польше говорил новоизбранный министр иностранных дел Радослав Сикорский. Он поблагодарил за это США, а свой первый зарубежный визит в этой должности совершил на Украину.

В начале января Сикорский призвал снабдить Киев дальнобойными ракетами. Глава МИД республики считает, что это позволит ВСУ уничтожить стартовые площадки и командные центры в России.