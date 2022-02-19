Польша планирует созвать внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ

Польские власти по просьбе украинской стороны созывают внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ, об этом сообщил представитель Польши при ОБСЕ Адан Халасиньский в своём Twitter. Дипломат отметил, что к участию в заседании были приглашены представитель председателя ОБСЕ на Украине Микко Киннунен и руководитель специальной миссии ОБСЕ Халит Чевик.

По просьбе Украины польское председательство созовёт внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ, — написал он.

Постпредство России при ОБСЕ ранее выразило своё удивление по поводу реакции руководства организации на происходящее на востоке Украины. В частности, российскую делегацию поразили заявления действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау, который назвал сообщения о подготовке наступления ВСУ дезинформацией.

Ситуация на линии соприкосновения остаётся критической. С начала текущих суток ВСУ 29 раз открывали огонь по ДНР. В 23 случаях применялась 122-мм артиллерия, а также 120-мм и 82-мм миномёты. Под обстрелы попали 16 населённых пунктов республики.

Ранее начальник Нармилиции ДНР Денис Синенков заявил, что украинские войска с одобрения стран Запада начали реализовывать план вторжения в республику. По его словам, ВСУ обстреливают объекты мирной инфраструктуры и жизнеобеспечения, устраивают теракты в столице ДНР и вдоль её границ. Он призвал отстоять «славу и честь» республики и подчеркнул, что в сложившейся ситуации важен «каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию».