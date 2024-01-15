Польша согласилась разместить немецкие войска на своей территории Замминистра иностранных дел Польши: страна готова разместить немецкие войска

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Варшава согласна на размещение немецких войск на своей территории, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita. Отмечается, что в настоящее время в стране уже расквартированы около 10 тысяч американских солдат.

Когда война идет за нашей восточной границей, любая помощь и сотрудничество со стороны наших союзников приветствуются как можно больше. Так что, если немцы захотят усилить восточный фланг НАТО в Польше, как они это сделали в Литве, то добро пожаловать, — сказал Шейна.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Германию передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Он пояснил, что ВСУ, имея эти снаряды, смогут уничтожать стартовые площадки и командные центры в России и тем самым предотвращать удары ВС РФ.

До него о необходимости поставок ВСУ дальнобойных ракет для ударов по территории России заявил замглавы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский. Он пояснил, что сегодня ВСУ не могут на равных вести противостояние с ВС РФ и если Киев не получит такие ракеты, то это приведет к его поражению в конфликте.

Сегодня, 15 января, сообщалось, что ФРГ работает над планом войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию бундесвера, может начаться летом 2025 года. При этом отмечается, что эскалация могла бы начаться в феврале 2024 года с активного наступления ВС РФ на украинские позиции