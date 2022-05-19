Польша собралась судиться с «Газпромом» Польская PGNiG подала судебный иск к «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG собралась судиться с «Газпромом», чтобы добиться выплаты процентов по $1,5 млрд за переплаты по поставкам природного газа в период с ноября 2014 по февраль 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчёт компании. Иск в суд был подан 31 марта текущего года. В 2015 году польская госкомпания уже инициировала судебное разбирательство с российским экспортёром, чтобы сбить цену на поставки по контракту 1996 года.

31 марта 2022 года PGNiG направила «Газпрому» запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа «Газпрома» на обращение в арбитраж, — говорится в сообщении.

В 2015 году PGNiG попыталась с помощью суда пересмотреть цены на поставки природного газа по контракту от 1996 года. Соглашение сторон предусматривало отгрузку около 10 млрд кубов газа в год при минимальном годовом контрактном количестве в 8,7 млрд кубов. В 2020 году Стокгольмский арбитраж скорректировал формулу цены по контракту ретроактивно с 1 ноября 2014 года, и «Газпрому» пришлось выплатить $1,606 млрд с учётом процентов.