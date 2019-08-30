https://static.news.ru/photo/2f59a7fa-cbff-11e9-be53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Варшава в 2021-м может начать поставки природного газа на Украину в объёме 6 млрд кубометров в год, рассказал представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский.

Чиновник добавил, что в данный момент республика способна продавать Киеву до 1,5 млрд кубов голубого топлива.

Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе, — цитирует политика ТАСС .

31 августа 2019 года Польша, Соединённые Штаты Америки и Украина утвердили в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».

Киев и Варшава единодушны в стремлении к диверсификации источников энергоснабжения. Это относится в том числе и к сотрудничеству с США, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Так он прокомментировал итоги встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, в ходе которой стороны уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества.

Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в связи проектом газопровода «Северный поток — 2». Президент Незалежной Владимир Зеленский считает, что магистраль несёт в себе угрозы для всей Европы.