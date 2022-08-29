Польша рискует остаться без сыров и мясных продуктов Wirtualna Polska: Польше грозит остановка производства сыров и мясных продуктов

Польские предприятия могут остановить производства сыров и упакованных мясных продуктов через две-три недели. Причиной является прекращение производства азотных удобрений, сообщает издание Wirtualna Polska.

Об остановке производства азотных удобрений из-за подорожания природного газа прежде заявили польские производители удобрений Azoty и ANWIL. Из-за этого остановились поставки побочного продукта производства — углекислого газа.

Издание отмечает, что такая ситуация грозит отсутствием в магазинах многих известных продуктов, среди которых сыры и мясо.

Что касается молочной промышленности, то здесь у нас есть два вопроса. Во-первых, это отсутствие углекислого газа, используемого для газовой смеси, используемой во время упаковки продуктов. Во-вторых, это отсутствие средств для очистки производственных линий, — подчеркнула председатель польской молочной палаты Агнешка Малишевская.

По ее словам, это способно вызвать огромные проблемы с производством продуктов питания. Польская молочная палата требует от властей страны принятия немедленных мер.

Председатель польской ассоциации мясников и колбасников Януш Родзевич считает, что под угрозой оказалось также производство расфасованной мясной и колбасной продукции.

В случае мясного ассорти и мяса производство упакованных продуктов находится под угрозой. <...> Это огромный удар по отрасли, — отметил Родзевич.

Ранее стало известно, что продовольственный кризис может возникнуть в ближайшее время в Польше из-за высоких цен на газ. Подорожание углеводородов уже привело к закрытию либо сокращению производства ряда предприятий, которые связаны с пищевой промышленностью. Уже через две недели с полок магазинов могут пропасть мясо, молочные продукты и ряд других товаров.