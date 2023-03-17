Польша разместит HIMARS у границы с Калининградской областью Глава Минобороны Польши: страна разместит HIMARS у границы с Калининградской областью

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские власти планируют разместить системы HIMARS у границы с Калининградской областью, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Вооружение Варшава получит от США, к поставке одобрено 500 пусковых установок, передает РИА Новости.

Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии (размещена недалеко от границы с Калининградской областью. – NEWS.ru) поступят американские HIMARS. Это дивизион, заказанный в 2019 году. Как вы знаете, Конгресс США одобрил наш заказ на очередные 500 пусковых установок HIMARS, — сказал Блащак.

Министр обороны Польши уточнил, что оснащение армии оружием, которое зарекомендовало себя на фронте, крайне важно.

Кроме того, госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Польше 800 ракет Hellfire класса «воздух — земля». Стоимость пакета вооружений для самолетов, вертолетов и беспилотников обойдется Варшаве в $150 миллионов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, что страна поставит Украине истребители МиГ-29. Взамен Варшава получит самолеты FA-50 из Южной Кореи, первая партия должна прибыть уже к концу 2023 года.