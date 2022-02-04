Польша раскрыла «план» РФ по запуску «Северного потока — 2»

В случае, если в Европу придут морозы, российская компания «Газпром» может получить монополное право на использование газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение в статье для польского издания Gazeta Wyborcza высказал журналист Анджей Кублик. Он обратил внимание на сложность ситуации из-за отсутствия запасов гаа в хранилищах Германии, Австрии и Нидерландов.

Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья, — отметил Кублик.

При этом он заявил, что Москва старается использовать кризис на европейском энергорынке в своих целях. Однак из таких целей, по мнению журналиста. заключается в том, что «Газпром» хочет, чтобы ему, вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монополное право на использование газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск газопровода «Северный поток — 2» будет зависеть от действий России в украинском кризисе. Она подтвердила, что Евросоюз подготовил надёжный и всеобъемлющий пакет финансовых и экономических санкций против Москвы, включающий ограничение доступа к иностранному капиталу и усиление экспортного контроля технологических товаров.

Проект газопровода «Северный поток — 2» призван в том числе поставлять российский газ в Германию. В настоящее время он проходит сертификацию в немецком регуляторе. Процесс приостановлен до получения необходимой документации. После того как регулятор вынесет своё решение, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена в процессе формирования заключения проконсультироваться с Украиной.