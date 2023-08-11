Польша проводит военные учения с американским вооружением Блащак: Польша проводит военные учения с использованием IBCS и Patriot

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Вооруженные силы Польши начали военные учения с использованием американских зенитных ракетных комплексов Patriot и интегрированной системы управления средствами противоздушной и противоракетной обороны (IBCS), сообщил в Twitter (X) министр обороны страны Мариуш Блащак. Он уточнил, что соответствующие мероприятия проходят на авиабазе в центральной части республики.

На территории 32-й базы тактической авиации проводятся учения SOCHACZEW23 с использованием батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Учения затрагивают интеграцию всех элементов самого высокого уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны, — написал он.

Минобороны КНР ранее сообщило, что Россия и Китай планируют провести совместные военные учения в Японском море. Цель соответствующих мероприятий — повышение стратегического взаимодействия армий стран, укрепление способности по поддержанию мира и стабильности в регионе, а также отработка мер быстрого реагирования на вызовы в сфере безопасности.

Также сообщалось о мобилизационных учениях в Белоруссии. В ведомстве уточнили, что к маневрам привлекут военные комиссариаты Минской области. Целью учений является проверка степени готовности армии.