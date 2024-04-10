Польша продлевает следствие по авиакатастрофе под Смоленском Прокуратура Польши продлила следствие по авиакатастрофе под Смоленском

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Место падения Ту-154 в Смоленске

Польская прокуратура продлила следствие по делу о крушении президентского самолета Ту-154М под Смоленском до конца 2024 года, сообщило ведомство. Отмечается, что по делу проходят три российских авиадиспетчера, которых обвиняют в ошибке при управлении полетами в аэропорту Смоленск-Северный.

Следствие продлено до 31 декабря 2024 года, — говорится в сообщении.

В январе министр иностранных дел республики Радослав Сикорский заявил, что правительство Польши не будет подавать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Он пояснил, что таким образом, отменяется решение предыдущего кабинета министров обратиться в судебную инстанцию по этому делу.

Комментируя это решение, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда была против того, чтобы эту аварию политизировали. Он выразил надежду, что здравый смысл возобладает и это страница будет перевернута.

Президентский лайнер потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорт Смоленска 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, другие политики, а также военачальники.